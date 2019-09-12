Екс-голова Львівського бронетанкового заводу не задекларував 4,6 млн грн, - НАБУ

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Екс-чиновнику повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили колишньому директору Львівського Бронетанкового заводу про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Слідство встановило, що екс-чиновник в електронній деклараціях за 2016-2018 роки не вказав інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

Повідомляється, що серед незадекларованого майна - квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор заводу.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ почали в серпні 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.