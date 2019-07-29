У деклараціях Кононенко і Філатова недостовірна інформація, - НАПК

Фото: Ігор Кононенко (з відкритих джерел)

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Кононенко становить майже 7,6 млн грн, а мера Дніпра - понад 1 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАПК.

Як повідомляється, Кононенко, подаючи декларацію 2015 року (виправлену), зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, і не задекларував отриманий дохід члена сім'ї (невістки).

Таким чином, загальна сума недостовірних відомостей у декларації нардепа 2015 року становить майже 7,6 млн грн.

У свою чергу Борис Філатов в деклараціях за 2016 і 2017 роки не відбив інформацію про земельну ділянку, мотоциклі і судні, що належать йому на праві власності, не вказав земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині.

Крім того, він зазначив недостовірні відомості про джерела та розмір власного доходу і доходу дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тис. грн і 519 тис. грн відповідно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.

Крім того, за результатами повних перевірок декларацій, проведених НАЗК у 2017-2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень.