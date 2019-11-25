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В отношении экс-главы Львовского бронетанкового завода завершено расследование

Новости » Политика     25.11.2019 - 17:34
В отношении экс-главы Львовского бронетанкового завода завершено расследование
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший чиновник подозревается в недекларировании имущества на 4,6 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Львовского бронетанкового завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

По данным следователей, бывший чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не задекларировал имущества на сумму около 4,6 млн грн.

"В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди незадекларированного имущества - квартира столице Австрии Вене, а также зарегистрированная в Белизе компания, владельцем которой является подозреваемый. Расследование начали еще в 2017 году.

В отношении экс-главы Львовского бронетанкового завода завершено расследование

Напомним, ранее по результатам полных проверок деклараций НАПК выявило нарушения в декларациях народного депутата 8-го созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники НАПК нашли нарушения в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.

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