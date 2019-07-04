До НАБУ направили матеріали по деклараціям Шуфрича

Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Україна)

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік становить майже 14,3 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації в деклараціях народного депутата Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 5-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей становить майже 14,3 млн гривень.

"Рішення про затвердження обґрунтованого висновку за результатами перевірки декларації Нестора Шуфрича за 2015 рік Національне агентство прийняло на засіданні 27 червня та направило його до Національного антикорупційного бюро", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у декларації за 2016 рік Шуфрич не вніс вартість 6 квартир, 3 житлових будинків та двох земельних ділянок. Загалом, в 2016 році Шуфрич не задекларував понад 14 млн грн.

Як писало РБК-Україна, за результатами повних перевірок декларацій, проведених НАЗК у 2017-2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень.