Силовики в Білорусі вирішили вилучати авто у демонстрантів

Силовики вважають, що в таких випадках авто "є знаряддям злочину"
У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що будуть вилучати автомобілі демонстрантів, які використовуються для блокування транспорту. За це протестувальникам загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".
Силовики вважають, що в таких випадках авто "є знаряддям злочину" і будуть вилучатися як речові докази.
"Згідно з кримінально-процесуальним законодавством автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і служать засобом для встановлення фактичних обставин по кримінальній справі, у зв'язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами", - заявили в Слідчому комітеті.
У відомстві додали, що установка барикад у вигляді авто або інших предметів може спричинити кримінальну відповідальність, яка в Білорусі настає з 16-річного віку.
"Санкція ч. 1 ст. 310 КК передбачає покарання аж до трьох років позбавлення волі. Якщо блокування транспорту тягне за собою загибель або заподіяння менш тяжких або тяжких тілесних ушкоджень людям, що передбачено ч. 2 ст. 310, до десяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Як писало РБК-Украина, раніше в МВС Білорусі заявили, що не розголошують інформацію про місце перебування затриманих.
Нагадаємо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.