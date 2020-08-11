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Силовики в Беларуси решили изымать авто у демонстрантов

Минск, Вторник 11 августа 2020 21:28
Силовики в Беларуси решили изымать авто у демонстрантов
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com)
Автор: Максим Зайченко

Силовики считают, что в таких случаях авто "являются орудием преступления"

В Следственном комитете Беларуси заявили, что будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта. За это протестующим грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство "Белта".

Силовики считают, что в таких случаях авто "являются орудием преступления" и будут изыматься как вещественные доказательства.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что установка баррикад в виде авто или других предметов может повлечь уголовную ответственность, которая в Беларуси наступает с 16-летнего возраста.

"Санкция ч.1 ст. 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч.2 ст. 310, - то до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее в МВД Беларуси заявили, что не разглашают информацию о местонахождении задержанных.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

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