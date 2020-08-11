У МВС Білорусі заявили, що не розголошують інформацію про місцеперебування затриманих

Фото: Ольга Чемоданова (facebook.com mvdgovby)

При цьому можна дізнатися, чи є людина в списку затриманих

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що не розголошують інформацію про затриманих. Можна дізнатися лише, чи є людина в списку затриманих міліцією.

Про це в Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Інформацію про затриманих під час несанкціонованих масових заходів у Мінську можна отримати цілодобово... Співробітники повідомлять, чи є людина в списку затриманих до суду за вчинення правопорушення. Відомості про місце утримання громадянина не розголошуються", - поінформувала вона.

Нагадаємо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.

При цьому опозиційний кандидат Світлана Тіхановська виїхала за межі Білорусі до Литви та закликала білорусів не виходити на акції протесту; в її штабі впевнені, що ця заява записувалася під тиском силовиків.

Зазначимо, за останні два дні в лікарні звернулися понад 200 осіб: у постраждалих забої м'яких тканин, травми кінцівок, черепно-мозкові травми.