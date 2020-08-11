Ситуація в Білорусі після виборів: що відбувається в країні

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

В країні почались масові забастовки, а Слідчий комітет попереджає про кримінальну відповідальність

Ситуація в Білорусі ускладнюється після від'їзду головної опонентки діючої влади Світлани Тіхановської. На білоруських підприємствах починаються масові забастовки та протести, що зараз відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Національна забастовка

У багатьох містах Білорусі зараз страйки на підприємствах. Зараз зупинилась робота на "Гродно Азот", Жабінковському цукровому заводі, мінському електротехнічному заводі ім. Козлова, РУП Біленергомережпроект, в Інституті хімії нових матеріалів НАН Білорусі, на мінському електротехнічному заводі ім. Козлова.

Крім того, бастує 4-й тролейбусний парк - водії відмовляються виходити на роботу в другу зміну після інформації про поранення водія автобуса.

Авто, що блокують транспорт, будуть вилучатися у власників

Слідчий комітет Білорусі назвав автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, "знаряддями злочину". Вони будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами.

Крім того, СК Білорусі у зверненні до громадян закликав бути розсудливими і попереджав про кримінальну відповідальність.

Тіхановська після від'їзду з Білорусі закликає громадян не виходити на протест

Після від'їзду в Литву головна опонентка діючої влади Світлана Тіхановська опублікувала два відеозвернення. В першому вона заявила, що прийняла рішення про від'їд самостійно, а в іншому - просила білорусів не виходити на акції протесту.

В Білорусі третій день не працює інтернет

Білоруси скаржаться на практично повну відсутність доступу до всіх основних соціальних мереж і месенджерів та пошукових систем. Також користувачі з інших країн не можуть зайти на офіційні сторінки дежорганів або медіа. Наразі головним джерелом інфорамаціі про події в Білорусі є Telegram-канали видань "NЕХТА", "Наша Нива", "Белсат".

Реакція світу

Єврокомісія висловлює сумніви, що вибори в Білорусі висловлюють думку більшості. Голови МЗС всіх країн ЄС розглянуть введення санкцій.

Голова Європарламенту Жозеп Боррель на своїй сторінці у Twitter написав, що жорстокі репресії і арешти мирних демонстрантів в Білорусі повинні зупинитися.

"Білоруський народ має право на демократію і вільні і справедливі вибори, ЄС готує загальну реакцію країн-членів щодо подій в Білорусії", - написав він.

Тим часом, Міністерство закордонних справ Німеччини закликає білоруську владу негайно відпустити демонстрантів.

Третій день протестів в Білорусі

Ударил каждый!



Каждый из силовиков подошел и ударил мирного задержанного протестующего. Зверства в центре Европы.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus



Максимальный ретвит этого зверства. pic.twitter.com/1gUY9WFOS2 — РБ головного мозга (@belamova) August 11, 2020

В день виборів президента в країні почались масові протести, але ситуація посилились після оголошення результатів виборів - виграв діючий президент Олександр Лукашенко. Після цього в усіх регіонах Білорусі почались масові протести, які вже другу ніч розганяє ОМОН. За останніми даними, в ході протестів загинули двоє людей, десятки постраждали та тисячі затримали.

Нагадаємо, за офіційними даними, за два дні на протестах в Білорусі затримали більше 2 тисяч осіб.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву.