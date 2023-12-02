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В Украине задерживается ряд поездов из-за снегопадов: список рейсов

Украина, Суббота 02 декабря 2023 12:00
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В Украине задерживается ряд поездов из-за снегопадов: список рейсов Фото: из-за снегопада в Украине задерживаются поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Снегопады накрыли запад Украины 2 декабря, есть обесточивания. Поэтому некоторые поезда опаздывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"УЗ" отмечает, что из-за непогоды нет отмененных рейсов. Однако из-за налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой:

  • №17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
  • №35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);
  • №53/54 Киев - Перемышль (+1:17);
  • №7/8 Киев - Черновцы (+0:53);
  • №715/716 Перемышль - Киев (+0:53);
  • №95/96 Киев - Рахов (+0:47);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36);
  • №29/30 Киев - Ужгород (+0:35).

Следить за задержками поездов можно на портале uz-vezemo.uz.gov.ua.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях.

Киев 2 декабря накроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Также известно, что во Львовской области из-за непогоды обесточены 305 населенных пунктов. Фиксируются осложнения в движении на объездной Львова. На других дорогах - без осложнений, местами намерзание и гололедица.

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