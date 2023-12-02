Погода будет контрастной. Украину сегодня накроет атмосферный фронт

Сегодня, 2 декабря, атмосферный фронт будет определять погоду во многих областях Украины. Днем температура воздуха максимально поднимется до +16 градусов, хотя и будет очень контрастной в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

В частности, по словам синоптика, днем атмосферный фронт "подтянется" севернее и поэтому осадки ожидаются только на западе, севере, в Харьковской и Полтавской областях.

"На остальной территории Украины завтра осадков днем не ожидается", - констатировала она.

При этом температура воздуха будет сегодня очень контрастной: от -3 градусов на севере, до +14...+16 градусов на юге.

"В центральной части +1...+7 градусов, на востоке +4...+9, только в Харьковской области около 0, на юге +10....+16 градусов", - конкретизировала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается снег, мокрый снег, днем возможен ледяной дождь. На дорогах будет сложная ситуация - налипание мокрого снега, гололедица. Днем около 0.

Погода завтра в Украине

В воскресенье, 3 декабря, очень тепло будет на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях, до +10...+15 градусов.

В большинстве центральных областей +2…+8 градусов. В западных и северных областях температура воздуха будет колебаться около 0. Ветер 3 декабря усилится до штормовых порывов, до 15-20 м/с. Детальнее о погоде в воскресенье, 3 декабря - в материале РБК-Украина.