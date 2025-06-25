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Сильная магнитная буря охватит всю Землю: сколько будет "штормить" и как защититься

Среда 25 июня 2025 06:55
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Сильная магнитная буря охватит всю Землю: сколько будет "штормить" и как защититься Магнитная буря летит на Землю (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря охватит Землю в среду, 25 июня. По прогнозам эта буря будет затяжной и активность ослабнет только ближе к концу недели. Магнитные бури такой мощности способны вызвать ухудшение самочувствия у многих людей, а еще - вызвать сбой в работе радио и мобильной связи.

Что известно об этой буре и какие эффективные способы помогут защитить организм, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

По данным ученых, магнитная буря уровня G1-G2 (К-индекс 5-6) охватит Землю в среду, 25 июня. Активность начнет усиливаться ближе к обеду, а вторая половина дня будет под негативным влиянием.

Пик магнитной бури ожидается в четверг, 26 июня. По словам ученых, активность достигнет уровня G2 (К-индекс 6).

На спад буря пойдет только в пятницу, во второй половине дня. Ожидается, что утром уровень будет К-индекс 4-5, а вечером возможны локальные вспышки и спад активности до уровня умеренной бури.

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят различные вспышки и взрывы, из-за которых в пространство попадает большое количество заряженных частиц. Частицы обладают способностью быстро перемещаться в разные стороны, и когда поток таких частиц достигает магнитного поля Земли, возникает возмущение, которое называют магнитными или солнечными бурями.

Бури до К-индекс 4 считаются слабыми и умеренными, а все бури от К-индекс 5 - это бури красного уровня, которые влияют на самочувствие людей, а также на работу электрических приборов и средств связи.

Какие проблемы с самочувствием могут возникать

Колебания в магнитном поле Земли для человека не ощущаются, но они ощутимо бьют по биоритмам. А это отражается на самочувствии. Чем выше уровень бури - тем больше вероятность, что люди ее почувствуют. Слабые бури преимущественно ощущают метеозависимые люди.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль, мигрень
  • Головокружение, туман в голове
  • Снижение концентрации и внимательности
  • Скачки артериального давления, нестабильное сердцебиение
  • Тошнота, шум в ушах
  • Сильная сонливость днем, а ночью - бессонница или нарушение сна
  • Снижение работоспособности
  • Повышенная тревожность
  • Панические настроения, апатия, перепады настроения
  • Обострение хронических болезней

Что помогает поддержать и защитить организм

Избежать полностью влияния магнитных бурь невозможно, но есть общие рекомендации врачей, которые помогают снизить негативное влияние на организм.

Сон. Нужно придерживаться четкого графика и спать не менее 7-9 часов в сутки. Лучше всего - засыпать до 23:00 и просыпаться до 08:00. Если днем самочувствие плохое - стоит сделать перерыв на 1-2 часа и отдохнуть.

Питание. Врачи отмечают, что для хорошего самочувствия питание должно быть сбалансированным, питательным, с большим количеством овощей, фруктов, продуктов с витаминами и минералами. А вот от большого количества кофе, алкоголя, энергетиков, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.

Водный баланс. Пейте достаточное количество обычной чистой воды.

Физическая активность. Зарядка утром, упражнения в зале, пробежка, бассейн - старайтесь в такие дни не перегружать свой организм. Но физическая активность необходима.

Свежий воздух. Проветривайте помещение дважды в день - утром и вечером и обязательно найдите время для прогулки - в парке, лесу, сквере. Если есть возможность побыть за городом - проведите время на природе.

Стрессы. Снижайте уровень стресса, избегайте ссор и выяснения отношений. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте различные техники: дыхательная гимнастика, релаксация, медитация, йога. Ограничьте просмотр новостей, шок-контента, соцсетей, особенно за 1-2 часа до сна.

Следите за самочувствием. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших близких. При хронических заболеваниях держите под руками необходимые лекарства. Если самочувствие ухудшается - обратитесь за помощью к врачам.

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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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