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Силы спецопераций показали точную работу снайперов под Бахмутом

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Понедельник 03 июля 2023 19:25
Силы спецопераций показали точную работу снайперов под Бахмутом Фото: Силы спецопераций показали точную работу снайперов под Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Бахмута. В частности, врага ликвидируют снайперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

В ССО показали работу украинских снайперов на Бахмутском направлении в городских условиях.

"Каждый выстрел - точно в цель", - сказано в подписи к видео.

Ситуация вокруг Бахмута

Напомним, украинские военные уже более месяца продолжают активные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться южнее и севернее от города. Таким образом они могут взять группировку врага, которая остается в населенном пункте, в окружение.

Вчера, 2 июля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается.

При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч своих солдат. Он также постоянно перебрасывает туда резервы.

Наступление ВСУ продвигается не только возле Бахмута, но и на юго-востоке страны. Там за две недели было деоккупированно восемь населенных пунктов.

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