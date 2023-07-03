ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько российских солдат сосредоточено на востоке Украины: в ВСУ раскрыли детали

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 19:00
Сколько российских солдат сосредоточено на востоке Украины: в ВСУ раскрыли детали Фото: стало известно, сколько российских солдат сосредоточено на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сосредоточили около 180 тысяч своих солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, враг сейчас пытается наступать на Лимано-Купянском направлении. Там фиксируют самое большое количество вражеских артобстрелов - за сутки россияне били 595 раз.

Также, как рассказал Череватый, было совершено восемь штурмов позиций украинских военных и 16 авианалетов. В ходе обороны ВСУ ликвидировали 57 оккупантов и еще 78 солдат врага получили ранения. Были уничтожены:

  • 1 танк Т-72;
  • 2 БМП;
  • БТР 80;
  • гаубица Д-30;
  • полевой склад с боеприпасами.

"Там (на Лимано-Купянском направлении - ред.) собрана довольно мощная группировка - более 120 тысяч вражеских войск", - рассказал Череватый.

Он уточнил, что это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z".

"По всей нашей зоне (ответственности - ред.) более 180 тысяч солдат России… На Бахмутском - где-то в районе 50 тысяч", - добавил Череватый.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные продолжают активные действия на нескольких участках фронта. Им удается оттеснить врага.

В частности, успехи наших военных есть на Бахмутском направлении - там они наступают севернее и южнее Бахмута.

Как рассказал вчера, 2 июля, Череватый, украинские военные за последнее время смогли продвинуться под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Войска РФ харков Война России против Украины Купянск
NEWS
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью