Сколько российских солдат сосредоточено на востоке Украины: в ВСУ раскрыли детали

Российские оккупанты сосредоточили около 180 тысяч своих солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, враг сейчас пытается наступать на Лимано-Купянском направлении. Там фиксируют самое большое количество вражеских артобстрелов - за сутки россияне били 595 раз.

Также, как рассказал Череватый, было совершено восемь штурмов позиций украинских военных и 16 авианалетов. В ходе обороны ВСУ ликвидировали 57 оккупантов и еще 78 солдат врага получили ранения. Были уничтожены:

1 танк Т-72;

2 БМП;

БТР 80;

гаубица Д-30;

полевой склад с боеприпасами.

"Там (на Лимано-Купянском направлении - ред.) собрана довольно мощная группировка - более 120 тысяч вражеских войск", - рассказал Череватый.

Он уточнил, что это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z".

"По всей нашей зоне (ответственности - ред.) более 180 тысяч солдат России… На Бахмутском - где-то в районе 50 тысяч", - добавил Череватый.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные продолжают активные действия на нескольких участках фронта. Им удается оттеснить врага.

В частности, успехи наших военных есть на Бахмутском направлении - там они наступают севернее и южнее Бахмута.

Как рассказал вчера, 2 июля, Череватый, украинские военные за последнее время смогли продвинуться под Бахмутом.