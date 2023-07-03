Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

У ССО показали роботу українських снайперів на Бахмутському напрямку у міських умовах.

"Кожен постріл - точно в ціль", - йдеться у підписі до відео.

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямку. Їм вдається просуватися на південь і на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога, яке залишається у населеному пункті, в оточення.

Учора, 2 липня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває.

При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

Наступ ЗСУ просувається не лише біля Бахмута, а й на південному сході країни. Там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів.