ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом

Новость на русском →
Понеділок 03 липня 2023 19:25
Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом Фото: Сили спецоперацій показали точну роботу снайперів під Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у районі Бахмуту. Зокрема, ворога ліквідують снайпери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

У ССО показали роботу українських снайперів на Бахмутському напрямку у міських умовах.

"Кожен постріл - точно в ціль", - йдеться у підписі до відео.

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямку. Їм вдається просуватися на південь і на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога, яке залишається у населеному пункті, в оточення.

Учора, 2 липня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває.

При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

Наступ ЗСУ просувається не лише біля Бахмута, а й на південному сході країни. Там за два тижні було деокуповано вісім населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени