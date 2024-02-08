ССО помогли Силам обороны захватить опорный пункт россиян

На одном из операционных направлений подразделения Сил специальных операций (ССО) провели сложную и эффективную спецоперацию, в результате которой Вооруженные силы смогли улучшить свое оперативно-тактическое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.

После тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями ВСУ, группы ССО под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА, выдвинулись для проведения специальных действий.

Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО, противник был выбит из опорного пункта, а двуе горе-десантников противника были захвачены в плен.

После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника, на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны.

Рейды Сил специальных операций

На днях операторы 73-го морского центра ССО провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море, в ходе которой взорвали важный объект оккупантов.

В конце января снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков.

Также бойцы ССО "разнесли" опорные пункты россиян на Запорожском направлении.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, как наши разведчики ничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3. Для этого бойцы преодолели более 600 км по территории противника.

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