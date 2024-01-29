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Бойцы ССО "разнесли" опорные пункты россиян на Запорожском направлении (видео)

Запорожская область, Понедельник 29 января 2024 09:27
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Бойцы ССО "разнесли" опорные пункты россиян на Запорожском направлении (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций обнаружили и "разнесли" два опорных пункта российских оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, операторы одного из подразделений ССО во время ведения разведки в Запорожском направлении обнаружили два опорных пункта противника, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.

По враждебным целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания.

"Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это - украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтое знамя (как именно - смотрите на видео)", - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383180 единиц личного состава.

Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 10 танков, 25 ББМ, 16 артсистем и другую технику врага.

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