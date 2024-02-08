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ССО допомогли Силам оборони захопити опорний пункт росіян

Четвер 08 лютого 2024 07:53
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ССО допомогли Силам оборони захопити опорний пункт росіян Фото: бійці Сил спецоперацій допомогли ЗСУ взяти опорний пункт росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На одному з операційних напрямків підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) провели складну та ефективну спецоперацію, внаслідок якої Збройним силам вдалося покращити своє оперативно-тактичне положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.

Після ретельного планування та підготовки у взаємодії з підрозділами ЗСУ, групи ССО під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА, висунулися для проведення спеціальних дій.

Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО, противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон.

Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника, на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони.

Рейди Сил спеціальних операцій

Днями оператори 73-го морського центру ССО провели спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі, під час якої підірвали важливий об'єкт окупантів.

Наприкінці січня снайпери ССО на Херсонському напрямку знищили групу російських розвідників.

Також бійці ССО "рознесли" опорні пункти росіян на Запорізькому напрямку.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, як наші розвідники знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Для цього бійці подолали понад 600 км територією противника.

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