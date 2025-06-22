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За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Воскресенье 22 июня 2025 08:31
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За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Российская армия массированно применила авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российские войска активизировали атаки на ряде направлений, осуществив более 6 тысяч артобстрелов и массовые авиаудары, применив управляемые авиабомбы, ракеты и дроны-камикадзе.

Вражеские атаки

По уточненной информации, за минувшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и мирных населенных пунктах 5 ракетных ударов 14 ракетами, 82 авиаударов, применили 140 управляемых авиабомб и 3410 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под огнем оказались Комиссарово, Глубокое, Покаляне, Крейдянка, Артельное, Меловое (Харьковщина), Новоэкономичное, Панковка, Владимировка, Заря, Воскресенка (Донецкая область), Новодаровка, Степногорск (Запорожская область), Казацкое (Херсонщина) и другие.

Действия ВСУ

Украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 12 районам сосредоточения живой силы и техники врага, уничтожили 7 артиллерийских систем, склад с боеприпасами и еще один важный объект захватчиков.

Ситуация на фронте

Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 17 атак. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 26 управляемых авиабомб и совершил 260 обстрелов, в том числе 8 - из РСЗО.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Южно-Слобожанское направление - 9 атак в районах Волчанска, Каменки, Красного Первого, Фиголевки, в направлении Липцов.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Купянское направление - 5 атак возле Загрызово и Голубовки.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Лиманское направление - 21 боевое столкновение у Грековки, Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Торского, Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Северское направление - отражено 15 атак возле Верхнекаменского, Григорьевки и Серебрянки.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Краматорское направление - 11 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Торецкое направление - 15 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Покровское направление - самое горячее за сутки: 53 штурма возле Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Удачного, Покровска, Полтавки, Новопавловки, Мирнограда и других.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Новопавловское направление - 9 атак в районах Мирного, Шевченко, Свободного Поля, Новополя.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Гуляйпольское направление - без боевых столкновений.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Ореховское направление - отбито 3 атаки вблизи Новоандреевки и Каменского.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Приднепровское направление - враг пытался продвинуться 4 раза, но безуспешно.

За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 117 единиц автомобильной техники оккупантов.

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