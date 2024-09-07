В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за масштабной атаки "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и начальника КГГА Сергея Попка.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - говорится в сообщении.
Попко уточнил, что тревога связана с угрозой ударных беспилотников.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил он.
Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БпЛА в районе Киева с востока.
Мониторинговые паблики сообщают о приближении двух ударных дронов со стороны Броваров и Борисполя.
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В 3:21 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Обстрел "Шахедами"
Вечером в пятницу, 6 сентября, армия РФ начала очередную масштабную атаку на Украину дронами типа "Шахед".
Около 2:00 сообщалось о звуках взрывов в Киевской области из-за работы ПВО.
Также из-за работы сил ПВО раздавались взрывы возле Николаева.
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