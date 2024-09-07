В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО

Фото: военные сбивают вражеские дроны в Киевской области (фото из открытых источников)

В Киевской области слышны взрывы. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).