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В Полтавской области возле частного дома упала неразорвавшаяся ракета

Суббота 13 января 2024 08:52
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В Полтавской области возле частного дома упала неразорвавшаяся ракета Фото: в Полтавской области возле частного дома упала неразорвавшаяся ракета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 13 января, российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Во время ударов одна из ракет упала неразорванной возле частного дома Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

Как рассказал Пронин, во время массированных ударов, враг атаковал также и Полтавскую области. В регионе работала противовоздушная оборона.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета, которая не разорвалась. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка", - пишет глава ОВА.

Сейчас на месте работают профильные специалисты.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Как утверждают мониторинговые группы, этой ночью россияне применили:

  • 6 самолетов Ту-95МС;
  • 6 самолетов Ту-22М3;
  • 5 бортов МиГ-31К;
  • самолеты Су-34/Су-35.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.

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