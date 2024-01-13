ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне во время массированных ударов попали по Днепру, - ОВА

Суббота 13 января 2024 10:49
UA EN RU
Россияне во время массированных ударов попали по Днепру, - ОВА Фото: россияне во время массированных ударов попали по Днепру (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Во время массовой утренней атаки террористов по территории Украины, враг попал также и по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Субботнее утро выдалось нелегким. Имеем прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда - люди. К счастью, все целы. Прошло", - пишет Лысак.

Удары по Никопольскому району

Как отметил глава ОВА, враг не унимается и обстреливает район. Пока другие подробности он не раскрывал.

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты в западные области. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

Как утверждают мониторинговые группы, этой ночью россияне применили:

  • 6 самолетов Ту-95МС;
  • 6 самолетов Ту-22М3;
  • 5 бортов МиГ-31К;
  • самолеты Су-34/Су-35.

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту