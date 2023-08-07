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Силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью

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Днепропетровская область, Понедельник 07 августа 2023 15:10
Силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью Фото: силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На обед наши защитники неба сбили над областью еще один БПЛА. Он - разведывательного типа. Приземлили беспилотник защитники из Воздушного командования "Восток", - написал Лысак.

Работа украинских сил ПВО в Днепропетровской области

Напомним, сегодня над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восток" уничтожили российский беспилотник. Тип уточняется.

Вчера в небе над областью украинские воины сбили российский беспилотник "Орлан-10".

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