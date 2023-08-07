Силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью

Над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На обед наши защитники неба сбили над областью еще один БПЛА. Он - разведывательного типа. Приземлили беспилотник защитники из Воздушного командования "Восток", - написал Лысак. Работа украинских сил ПВО в Днепропетровской области Напомним, сегодня над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восток" уничтожили российский беспилотник. Тип уточняется. Вчера в небе над областью украинские воины сбили российский беспилотник "Орлан-10".