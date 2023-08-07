Силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник над Днепропетровской областью
Над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"На обед наши защитники неба сбили над областью еще один БПЛА. Он - разведывательного типа. Приземлили беспилотник защитники из Воздушного командования "Восток", - написал Лысак.
Работа украинских сил ПВО в Днепропетровской области
Напомним, сегодня над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восток" уничтожили российский беспилотник. Тип уточняется.
Вчера в небе над областью украинские воины сбили российский беспилотник "Орлан-10".
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