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Сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю

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Дніпропетровська область, Понеділок 07 серпня 2023 15:10
Сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю Фото: сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Пообіді наші оборонці неба збили над областю ще один БПЛА. Він - розвідувального типу. Приземлили безпілотник захисники з Повітряного командування "Схід", - написав Лисак.

Робота українських сил ППО у Дніпропетровській області

Нагадаємо, сьогодні над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник. Тип уточнюється.

Вчора у небі над областю українські воїни збили російський безпілотник "Орлан-10".

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