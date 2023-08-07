Сили ППО збили російський розвідувальний безпілотник над Дніпропетровською областю

Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Пообіді наші оборонці неба збили над областю ще один БПЛА. Він - розвідувального типу. Приземлили безпілотник захисники з Повітряного командування "Схід", - написав Лисак. Робота українських сил ППО у Дніпропетровській області Нагадаємо, сьогодні над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник. Тип уточнюється. Вчора у небі над областю українські воїни збили російський безпілотник "Орлан-10".