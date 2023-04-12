Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях

В некоторых областях Украины недавно сократили действие комендантского часа. Однако на Пасху, которую в этом году отметят 16 апреля, ограничения не будут отменять.

Какая ситуация с комендантским часом в регионах – в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Во время Пасхальных праздников в Киеве не будут менять время комендантского часа. При этом жители города призывают предпочесть пересмотр богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.

Напомним, в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Кроме этого, в столице усилят меры безопасности во время празднований Пасхи. Нацполиция привлечет более тысячи полицейских и около 120 представителей Добровольческих формирований территориальных общин. Они вместе с патрульной полицией будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Комендантский час на Пасху в других областях

В Закарпатской области комендантского часа нет.

В Сумах и области власти решили также не отменять комендантский час. Она продлится с 23:00 до 04:00. Данный вопрос был согласован с военными, полицией, церковным руководством, представителями религиозных организаций.

В Хмельницкой области пасхальной ночью решили сократить комендантский час. Она будет действовать с 00:00 до 3:00. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

Власти Кропивницкая решили также сократить время комендантского часа - они будут действовать с 24:00 до 04:00. Под эти ограничения также подстроят работу транспорта в городе. Для удобства жителей в Пасхальную ночь до 06:00 утра не будет выключаться уличное освещение.

В Николаевской области с понедельника, 10 апреля, была изменена продолжительность комендантского часа. Также установлен специальный режим светомаски в режиме полного затемнения. Она начинается в 00:00 и продлится до 05:00.

Однако в населенных пунктах Очаковского городского территориального общества комендантский час будет начинаться в 23:00 и будет действовать до 05:00.

В Волынской области власти решили не вводить послаблений по поводу действия комендантского часа во время Пасхальных праздников. Там она проходит с 00:00 до 05:00.

При этом после 23 часов церкви будут закрыты, присоединиться к богослужениям можно будет в режиме онлайн. Для всех желающих посетить церковь будет возможность освятить пасхальную корзину с 5:00 утра 16 апреля.

Никаких послаблений не будет по поводу комендантского часа на Пасху не будет и в Ровенской области. После 23:00 в регионе будут закрыты все церкви.

Комендантский час на Пасху в других областях:

Донецкая область – с 21:00 до 5:00;

Житомирская область – с 00:00 до 5:00;

Запорожская область – с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00;

Луганская область – с 21:00 до 5:00;

Одесская область – с 00:00 до 5:00;

Полтавская область – 00:00 до 4:00;

Тернопольская область – с 00:00 до 04:00;

Херсонская область – с 20:00 до 6:00

Черкасская область – с 00:00 до 4:00;

Черновицкая область – с 00:00 до 5:00;

Черниговская область – с 00:00 до 4:00.

Напомним, что в прифронтовых и освобожденных от кафиров населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться по транспорту или пешком без специального пропуска.