Силы ПВО за день сбили почти 88% реактивных беспилотников россиян
Россия с утра запустила по Украине 138 ударных беспилотников, больше половины которых были реактивными. Силы ПВО показали впечатляющие результаты в уничтожении дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отметили военные, 138 беспилотников россияне запустили по Украине в промежутке с 07:30 до 18:00. 90 запущенных дронов были реактивными.
В течение указанного периода украинским защитникам удалось сбить/подавить 125 беспилотников (79 из которых - реактивные). Таким образом, было сбито 87,78% реактивных дронов.
По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве было зафиксировано до 4 ударных дрона. Украинцев призвали не игнорировать тревогу.
Проблемы с перехватом реактивных дронов
Напомним, Россия активно атакует Украину реактивными беспилотниками, поскольку их намного сложнее сбивать, чем обычные "Шахеды".
Недавно стало известно, что украинские специалисты уже разработали дроны-перехватчики для уничтожения таких целей, но массового производства пока что нет.
При этом вчера, 14 октября, США ограничили до 160 км/час скорость приема связи на терминалах Starshield, которые, в частности, используются на дронах-перехватчиках.
Информированный источник РБК-Украина рассказал, что из-за таких ограничений перехватчики не могли догонять российские реактивные беспилотники.
Сегодня источники РБК-Украина в Минобороны рассказали, что работа терминалов Starshield на большой скорости возобновилась.