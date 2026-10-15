Сили ППО за день збили майже 88% реактивних безпілотників росіян

Росія зранку запустила по Україні 138 ударних безпілотників, більше половини яких були реактивними. Сили ППО показали вражаючі результати у знищенні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Як зазначили військові, 138 безпілотників росіяни запустили по Україні в проміжку з 07:30 до 18:00. 90 запущених дронів були реактивними.

Протягом зазначеного періоду українським захисникам вдалося збити/придушити 125 безпілотників (79 з яких - реактивні). Таким чином, було збито 87,78% реактивних дронів.

Станом на 18:00 у повітряному просторі було зафіксовано до 4 ударних дронів. Українців закликали не ігнорувати тривог.

Проблеми з перехопленням реактивних дронів

Нагадаємо, Росія активно атакує Україну реактивними безпілотниками, оскільки їх набагато складніше збивати, ніж звичайні "Шахеди".

Нещодавно стало відомо, що українські фахівці вже розробили дрони-перехоплювачі для знищення таких цілей, але масового виробництва поки що немає.

При цьому вчора, 14 жовтня, США обмежили до 160 км/год швидкість прийому зв'язку на терміналах Starshield, які, зокрема, використовуються на дронах-перехоплювачах.