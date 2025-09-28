Силы обороны опровергли "продвижение" россиян в Ямполе на Донбассе
Российская пропаганда заявляет о якобы продвижении в поселке Ямполь Донецкой области. Но вражеская информация об успехах возле Лимана является фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 11-го армейского корпуса.
В заявлении корпуса говорится, что противник обозначил улучшение тактического положения в районе Ямполя своей приоритетной целью. Однако Силы обороны перебросили войска, чтобы помешать этим планам.
Фото: Ямполь находится под контролем Сил обороны (deepstatemap.live)
В поддержку наступательных действий своих сил российские пропагандистские ресурсы запускают ложные сообщения о якобы продвижении в Ямполе.
"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - добавили военные.
Что происходит там на самом деле:
- населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны
- все вражеские диверсионно-разведывательные группы вовремя обезвреживаются
- никаких тактических успехов противник не добился
Какая ситуация в районе Ямполя
Почти две недели назад стало известно, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь. Для этого они использовали тактику, прямо нарушающую Женевские конвенции.
В частности, российские военные переоделись в гражданскую одежду и, маскируясь под местных жителей, попытались закрепиться в поселке. В том числя прячась в подвалах и домах. В итоге часть диверсантов была уничтожена, а часть - взята в плен.
Несмотря на то, что это маленький населенный пункт, он имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации на севере Донецкой области. Потенциальная потеря поселка откроет врагу дорогу на Лиман и Славянск.
Напомним, по данным Генерального штаба, наиболее горячими направлениями на фронте остаются Лиманское, Торецкое, Покровское и Новопавловское. На последнем россияне пытаются закрепиться в Днепропетровской области.
Критическая ситуация сложилась в Купянске Харьковской области. Подробнее читайте в материале "Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город".