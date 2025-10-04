ua en ru
ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе и уничтожают остатки вражеских ДРГ,- Сырский

Донецкая область, Суббота 04 октября 2025 20:17
ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе и уничтожают остатки вражеских ДРГ,- Сырский Фото: главком ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию в районе населенного пункта Ямполь возле Лимана Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в Telegram.

Лиманское направление

"Отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях", - написал Сырский.

ВСУ стабилизировали ситуацию в Ямполе и уничтожают остатки вражеских ДРГ,- СырскийФото: поселок Ямполь в Донецкой области под контролем Сил обороны (deepstatemap)

Главком также сообщил, что обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, ВСУ и Нацгвардии проводят в самом поселке ударно-поисковые действия. Чтобы выявить и уничтожить остатки диверсионных групп противника.

Добропольское направление

По словам Сырского, на Добропольском направлении ВСУ повышают эффективность поражения мест накопления врага, уничтожают его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32.

Также, по словам главкома, с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.

"Продвижение" россиян в Ямполе

Напомним, ранее российская пропаганда уже заявляла о якобы продвижении в поселке Ямполь Донецкой области. Но вражеская информация об успехах у Лимана является фейком.

По данным Генерального штаба, самыми горячими направлениями на фронте остаются Лиманское, Торецкое, Покровское и Новопавловское.

Критическая ситуация сложилась в Купянске Харьковской области. Подробнее читайте в материале "Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город".

