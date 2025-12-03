ВСУ развеяли фейк россиян о "прорыве" в Лимане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Третьего армейского корпуса ВСУ.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, в частности, за последний месяц враг совершил десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города. И оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Так, один из пленных россиян "поблагодарил" российского военкора за "слив" в Telegram их позиций. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.