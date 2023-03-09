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Тяжелая ночь. Зеленский отреагировал на массированную атаку и показал ее последствия (фото)

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Киев, Четверг 09 марта 2023 10:15
Тяжелая ночь. Зеленский отреагировал на массированную атаку и показал ее последствия (фото) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку россиян. Он назвал эту ночь тяжелой и коротко рассказал о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома", - написал Зеленский.

Он отметил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие и добавил, что в настоящее время все службы работают на месте событий. Продолжается возобновление работы энергосистемы, а также применялись ограничения во всех регионах.

"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике Оккупанты могут лишь терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все совершенное их не пройдет. Спасибо стражам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" - отметил президент.

Фото: Зеленский отреагировал на массированную атаку и показал ее последствия (t.me/V_Zelenskiy_official)

Массированная ракетная атака

Напомним, по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного этой ночью россияне запустили по Украине 81 ракету разного базирования и 8 беспилотников "Шахед".

При этом наши защитники сбили 34 крылатых ракеты и 4 "Шахеда".

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, россияне впервые обстреляли Украину таким количеством разных типов ракет.

В частности, выпустили шесть ракет "Кинжал", одна из которых попала по объекту инфраструктуры в Голосеевском районе Киева.

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