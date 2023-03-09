Впервые такая атака: Игнат рассказал о ракетном ударе 9 марта
Во время ракетной атаки на Украину 9 марта Россия применила разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал".
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим "Кинжалов" на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно", - сказал спикер.
По его словам, для запуска "Кинжалов" использовались "самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, те же самые МИГ31 и так далее".
Игнат заявил, что в общей сложности была выпущена 81 ракета.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половина враждебных целей сбили силы ПВО.
По данным Генштаба, было зафиксировано:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 - Х-31П; 6 - X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
- Также россияне выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона Украины сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также 4 беспилотника.