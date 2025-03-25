Силы обороны отбили попытки россиян расширить плацдарм возле Оскола, - ОСУВ "Хортица"
Силы обороны отбили попытку российской армии расширить плацдарм на реке Оскол на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Как рассказали военные, на Купянском направлении атаки врага были отбиты у Петропавловки, Копанок и Загрызово.
Отмечается, что противник не оставляет попыток инфильтрации в боевые порядки наших войск и пытается расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Каменки.
"Силы обороны принимают меры для недопущения перемещения и закрепления вражеских войск", - написали в ОСУВ "Хортица".
Бои за Купянск
Напомним, в ноябре прошлого года в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку. Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.
Стоит заметить, что уже в начале февраля этого года российские войска уже пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.
А на днях бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. В результате были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении, но врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.
"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.
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