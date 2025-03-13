Пограничники зафиксировали активизацию атак россиян на Купянском направлении

Российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Однако врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что подразделения пограничников из боевых бригад и из других пограничных отрядов присутствуют на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском направлениях фронта.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

Демченко добавил, что пограничники применяют дроны, чтобы на подступах к переднему краю украинских позиций выявлять врага. Бойцы ГПСУ имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, применяют такие средства, чтобы уничтожать противника.

По его словам, на границе с Россией в пределах Черниговской и Харьковской областей попыток захода вражеских диверсионных групп за последний период не фиксировалось.