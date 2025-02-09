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Россияне пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении. ВСУ нанесли удар

Купянск, Воскресенье 09 февраля 2025 08:40
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Россияне пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении. ВСУ нанесли удар Фото: ВСУ уничтожили россиян, которые пытались переправиться через реку Оскол (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово на Купянском направлении.

"Неподалеку Двуречной были заранее обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол", - говорится в сообщении.

Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Россияне пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении. ВСУ нанесли удар
скриншот deepstatemap.live

Днем ранее Национальная гвардия также сообщила об уничтожении штурмовой группы противника в районе Лозовой на Купянском направлении. Как отметили в Нацгвардии, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.

Бойцы 1 БрОП "Буревій" вместе с 429 отдельным полком беспилотных систем "АХИЛЛЕС" и десантниками 77 ОАеМБр вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику. Уничтожены две БМП и поражен танк.

Ситуация в Харьковской области

Как известно, в Харьковской области бои продолжаются на двух направлениях - на севере области в районе города Волчанск и на Купянском направлении. В прифронтовых районах продолжается эвакуация гражданских.

При этом враг ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области и, в частности, Харьков.

По словам мэра Харькова, срок обнаружения места обстрела в городе был сокращен с трех минут до 15-25 секунд.

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