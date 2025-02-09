Россияне пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении. ВСУ нанесли удар
Российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
Как отмечается, за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово на Купянском направлении.
"Неподалеку Двуречной были заранее обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол", - говорится в сообщении.
Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.
скриншот deepstatemap.live
Днем ранее Национальная гвардия также сообщила об уничтожении штурмовой группы противника в районе Лозовой на Купянском направлении. Как отметили в Нацгвардии, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.
Бойцы 1 БрОП "Буревій" вместе с 429 отдельным полком беспилотных систем "АХИЛЛЕС" и десантниками 77 ОАеМБр вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику. Уничтожены две БМП и поражен танк.
Ситуация в Харьковской области
Как известно, в Харьковской области бои продолжаются на двух направлениях - на севере области в районе города Волчанск и на Купянском направлении. В прифронтовых районах продолжается эвакуация гражданских.
При этом враг ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области и, в частности, Харьков.
По словам мэра Харькова, срок обнаружения места обстрела в городе был сокращен с трех минут до 15-25 секунд.
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