Сили оборони відбили спроби росіян розширити плацдарм біля Осколу, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони відбили спробу російської армії розширити плацдарм на річці Оскіл на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, на Куп'янському напрямку атаки ворога було відбито біля Петропавлівки, Копанок та Загризового.

Зазначається, що противник не полишає спроб інфільтрації в бойові порядки наших військ та намагається розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі Камʼянки.

"Сили оборони вживають заходи для недопущення переміщення та закріплення ворожих військ", - написали в ОСУВ "Хортиця".

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, у листопаді минулого року в мережі з'явилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку. Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі загрози Куп'янську немає.

Варто зауважити, що вже на початку лютого цього року російські війська вже намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.

А днями бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. В результаті було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку, але ворога виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.