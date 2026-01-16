ВСУ минуснули свыше 1300 врагов: Генштаб обновил данные по потерям противника
Генеральный штаб Збройных Сил Украины обнародовал обновленные данные, которые отражают эффективность обороны и скоординированные действия ВСУ на всех направлениях фронта
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Генерального штаба Збройных Сил Украины, к 16 января 2026 года противник понес масштабные потери как в личном составе, так и в технике.
Потери личного состава РФ
Ориентировочные потери личного состава российской армии достигли 1 224 460 человек, включая погибших, раненых и выведенных из строя. Только за последние сутки это число увеличилось на 1370 человек.
Потери техники РФ
С начала вторжения враг лишился:
-
11 563 танка (+6 за последние сутки),
-
23 908 боевых бронемашин (+4 за последние сутки),
-
36 230 артиллерийских систем (+48 за последние сутки),
-
434 самолета и 347 вертолетов,
-
4 163 крылатые ракеты,
-
1 614 реактивных систем залпового огня,
-
107 884 оперативно-тактических БПЛА (+527 за последние сутки),
-
74 486 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+180 за последние сутки),
-
2 подводные лодки и 28 кораблей/катеров,
-
1 277 средств ПВО и 4 044 единицы специальной техники (+2 за последние сутки).
Потери и эффективность беспилотников
Активные действия украинских сил привели к значительному снижению возможностей противника по разведке и нанесению ударов.
Уничтоженные оперативно-тактические беспилотники ограничивают эффективность авиационных и ракетных ударов по ключевой инфраструктуре.
Напоминаем, что массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины во время сильных морозов рассматриваются как попытка спровоцировать новую волну украинских беженцев и усилить давление на страны Евросоюза. По оценкам западных аналитиков, именно резкое похолодание было выбрано неслучайно: атаки на объекты энергосистемы в этот период должны осложнить жизнь в городах, сделать условия проживания критическими и тем самым усилить гуманитарный и миграционный эффект для Украины и ее партнеров в ЕС.
Отметим, что по данным на 22:00 четверга, 15 января, на фронте зафиксировано 161 боестолкновение, при этом наибольшее количество вражеских штурмов — 41 — пришлось на Покровское направление. Российские войска нанесли два ракетных и 63 авиационных удара с использованием трех ракет и 160 управляемых авиабомб, а также совершили 4876 атак дронами-камикадзе и 2464 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.