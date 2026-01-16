ua en ru
ВСУ минуснули свыше 1300 врагов: Генштаб обновил данные по потерям противника

Украина, Пятница 16 января 2026 08:00
UA EN RU
ВСУ минуснули свыше 1300 врагов: Генштаб обновил данные по потерям противника Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Генеральный штаб Збройных Сил Украины обнародовал обновленные данные, которые отражают эффективность обороны и скоординированные действия ВСУ на всех направлениях фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным Генерального штаба Збройных Сил Украины, к 16 января 2026 года противник понес масштабные потери как в личном составе, так и в технике.

Потери личного состава РФ

Ориентировочные потери личного состава российской армии достигли 1 224 460 человек, включая погибших, раненых и выведенных из строя. Только за последние сутки это число увеличилось на 1370 человек.

Потери техники РФ

С начала вторжения враг лишился:

  • 11 563 танка (+6 за последние сутки),

  • 23 908 боевых бронемашин (+4 за последние сутки),

  • 36 230 артиллерийских систем (+48 за последние сутки),

  • 434 самолета и 347 вертолетов,

  • 4 163 крылатые ракеты,

  • 1 614 реактивных систем залпового огня,

  • 107 884 оперативно-тактических БПЛА (+527 за последние сутки),

  • 74 486 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+180 за последние сутки),

  • 2 подводные лодки и 28 кораблей/катеров,

  • 1 277 средств ПВО и 4 044 единицы специальной техники (+2 за последние сутки).

Потери и эффективность беспилотников

Активные действия украинских сил привели к значительному снижению возможностей противника по разведке и нанесению ударов.

Уничтоженные оперативно-тактические беспилотники ограничивают эффективность авиационных и ракетных ударов по ключевой инфраструктуре.

ВСУ минуснули свыше 1300 врагов: Генштаб обновил данные по потерям противника

Напоминаем, что массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины во время сильных морозов рассматриваются как попытка спровоцировать новую волну украинских беженцев и усилить давление на страны Евросоюза. По оценкам западных аналитиков, именно резкое похолодание было выбрано неслучайно: атаки на объекты энергосистемы в этот период должны осложнить жизнь в городах, сделать условия проживания критическими и тем самым усилить гуманитарный и миграционный эффект для Украины и ее партнеров в ЕС.

Отметим, что по данным на 22:00 четверга, 15 января, на фронте зафиксировано 161 боестолкновение, при этом наибольшее количество вражеских штурмов — 41 — пришлось на Покровское направление. Российские войска нанесли два ракетных и 63 авиационных удара с использованием трех ракет и 160 управляемых авиабомб, а также совершили 4876 атак дронами-камикадзе и 2464 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

