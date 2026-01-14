ua en ru
Британская разведка назвала потери России на войне в Украине за 2025 год

Украина, Среда 14 января 2026 22:20
UA EN RU
Британская разведка назвала потери России на войне в Украине за 2025 год Фото: британская разведка назвала данные о потерях РФ в Украине за 2025 год (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Сергей Козачук

Британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в 2025 году Россия потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. Это второй худший показатель за все время полномасштабной войны, уступает только 2024 году, когда потери достигли 430 тысяч человек.

Всего с февраля 2022 года совокупные потери российских сил оцениваются примерно в 1 миллион 213 тысяч человек - это погибшие и раненые.

Отдельно британские аналитики обращают внимание на динамику в конце года.

В декабре 2025 года среднесуточные потери РФ выросли до 1130 военных, что больше, чем в ноябре (1030 человек). Это стало четвертым месяцем подряд с ростом этого показателя.

В то же время в отчете отмечается, что период с августа по декабрь 2025 года демонстрировал самые низкие среднесуточные потери с апреля 2024 года, однако в конце года тенденция резко изменилась.

"Уровень потерь россиян снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта", - отмечают аналитики британской разведки.

По их оценкам, в январе 2026 года потери России могут возрасти.

"Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак на нескольких направлениях", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что уровень потерь непосредственно влияет на способность РФ поддерживать темпы наступления и меняет ее тактические решения на фронте.

В течение 2024 года Россия уже установила антирекорд по количеству потерь - тогда, по данным британской разведки, они превысили 430 тысяч человек, что стало следствием масштабных наступательных операций и попыток прорыва украинской обороны.

В 2025 году Москва продолжила тактику изнурительных пехотных атак с минимальным сохранением личного состава, что привело к новому резкому росту количества погибших и раненых.

Напомним, что Генштаб Вооруженных сил Украины проинформировал президента Владимира Зеленского о текущей ситуации на передовой. Российские войска не прекращают штурмовых действий, а обстановка остается особенно сложной из-за погодных условий и попытки РФ создать иллюзию готовности к завершению войны.

Согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, совокупные потери России в живой силе уже достигли около 1 220 950 человек.

Кроме того, Генштаб фиксирует серьезные потери врага в технике. С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 11 544 танка, 23 899 боевых бронированных машин, 36 024 артиллерийские системы и 1 600 реактивных систем залпового огня.

