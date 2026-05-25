Агенты "АТЕШ" ослепили ПВО Новороссийска перед ударом ВСУ по нефтебазе Кавказа

06:37 25.05.2026 Пн
2 мин
Что сделали партизаны?
aimg Эдуард Ткач
Фото: россияне потеряли контроль над противовоздушной оборонной (Getty Images)
Партизаны "АТЕШ" провели очередную серию успешных дилерский в тылу врага. Агенты помогли отслепить ПВО перед тем, как Силы обороны Украины ударили по крупнейшему нефтехранилищу Кавказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Согласно публикации партизанского движения, диверсии были проведены на объектах связи и энергетики в районе Новороссийска. Это все произошло накануне удара украинский сил по нефтебазе "Грушевая балка" в ночь на 23 мая.

В частности, агенты вывели из строя несколько вышек связи, которые обеспечивали координацию между подразделениями ПВО в районе, а также - повредили трансформаторную подстанцию, питавшую часть военных и коммуникационных объектов.

"Без электроснабжения крупные стационарные РЛС потеряли устойчивую работу. Разведка по БПЛА на ближних подступах к Новороссийску оказалась фактически ослеплена - подразделения ПВО утратили возможность своевременно реагировать на низколетящие цели", - говорится в публикации.

Что касается нефтебазы "Грушевая балка", в "АТЕШ" напомним, что это крупнейшее нефтехранилище на Кавказе. Мощность объекта составляет 1,2 млн тонн нефтепродуктов. Через него проходит хранение, распределение и перевалка топлива для военной техники, флота и логистики расти РФ на юге.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 17 мая в партизанском движении "АТЕШ" отчитались, что провели диверсию в Московской области, в результате чего была нарушена работа элементов российской системы ПВО на подступах к Москве.

В частности, агенты повредили несколько вышел связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово. На этих объектах были размещены модули РЭБ, которые обеспечивали контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями российской ПВО.

Также мы писали, что по данным "АТЕШ", в РФ курсантов Пензенского артиллерийского института планируют привлекать к охране нефтебаз от ударов дронов.

