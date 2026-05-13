ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта и резервуаров случились пожары

07:31 13.05.2026 Ср
2 мин
Що відомо про перші наслідки атаки невідомих дронів в РФ?
aimg Эдуард Ткач
Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта и резервуаров случились пожары Фото: пожежу на одному з об'єктів досі не загасили (t.me/mchs_official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В ночь на 13 мая Темрюковский район Краснодарского края РФ подвергся атаке неизвестных дронов. Под удар, вероятно, попали сразу два объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Удар по Туапсинскому НПЗ: появились новые спутниковые снимки последствий

Судя по публикациям, звуки дронов и взрывов были слышны как минимум в нескольких населенных Краснодарского края РФ, которые находятся у побережья. Однако последствия, предварительно, есть только в поселке Волна Темрюковского района.

Первым под удар попал местный порт. Об атаке стало известно примерно 03:40 ночи, а спустя чуть больше часа появились кадры, на которых в районе объекта виден пожар.

Еще позже, после 6 утра, ряд OSINT-пабликов написали, что был атакован резервуарный парк с нефтепродуктами, который принадлежит крупному морскому перегрузочному комплексу "Таманьнефтегаз".

К слову, ночью в оперштабе Краснодарского края отчитались, что на территории одного из предприятий в поселке Волна упали обломки дронов. По этой причине произошло возгорание оборудования. По состоянию на утро пожар до сих пор тушат. Судя по OSINT-пабликам, речь идет о резервуарном парке.

Также добавим, что этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже отчитался об атаке неизвестных дронов. По его словам, обломки сбитого долга попали в промышленный объект. Однако никаких других деталей о последствиях пока нет.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 1 мая неизвестные дроны снова атаковали Россию. Тогда в очередной раз под ударом оказался город Туапсе, где по итогу был атакован НПЗ и морской порт. После атаки на одном из объектов начался пожар.

Также мы писали, что 31 марта Ленинградская область была уже 7 дней подряд под атакой беспилотников. Той ночью уже третий раз за месяц был атакован порт Усть-Луга.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Пожар Краснодарский край
Новости
Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе
Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес