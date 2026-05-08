"Привет Кадырову": украинские дроны атаковали Грозный (видео)
Украинские дроны утром 8 мая атаковали столицу Чечни - город Грозный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO и советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.
Кадры с места попадания дронов в Грозном уже публикуют в сети.
"Поздравления Кадырову (главе Чечни - ред.) передают украинские дроны, которые прямо сейчас атакуют Грозный", - подтвердил Стерненко.
Удары по объектам РФ
Напомним, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали сразу несколько российских городов.
В Ярославле вспыхнул пожар на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на предприятии. Мэр Москвы Собянин подтвердил сбитие дронов над столицей, аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.
В частности, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" снова оказался под ударом украинских дронов - за последние дни это уже третья атака на один из ключевых НПЗ России за более чем 1500 километров от границы.