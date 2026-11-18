Украинские военные поразили мост через Северский Донец в Луганской области и повредили три самолета РФ. Один из них, Ил-76, получил очень значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, одной из целей атаки 17 и в ночь на 18 ноября стал автомобильный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Эта переправа использовалась русскими войсками для снабжения фронтом боеприпасов, горючего и техники.

"После Керченского моста кафирам приходится привыкать, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать", - отметили военные.

Кроме того, той же ночью украинские военные поразили ремонтную базу подразделения противника вблизи Хомутовки в Курской области. На этом объекте восстанавливали поврежденную российскую технику, чтобы впоследствии вернуть ее к боевым действиям.

ВСУ поразили три самолета РФ

Генеральный штаб также сообщил о результатах удара по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области. Атаку совершили 10 ноября, а теперь подтверждено повреждение трех военно-транспортных самолетов.

Один из них - Ил-76 - получил очень значительные повреждения. Все три самолета временно выведены из строя.

Военно-транспортная авиация нужна русской армии для опрокидывания личного состава, техники и боеприпасов. Поэтому повреждение самолетов ограничивает возможность противника использовать их для этих задач.

Удары Украины по Крымскому мосту

Напомним, Украина системно атакует объекты, используемые Россией для военной логистики. Одной из ключевых целей стал Крымский мост – переправа, которой оккупанты опрокидывали на полуостров и далее на юг Украины горючее, боеприпасы, технику и личный состав.

Последняя операция против моста продолжалась два дня подряд. В ночь на 16 ноября украинские дроны повредили дорожное покрытие, по меньшей мере, в двух местах, а 227-метровую арку автомобильной части заметно деформировало.