Українські військові уразили міст через Сіверський Донець в Луганській області і пошкодили три літаки РФ. Один із них, Іл-76, дістав дуже значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, однією з цілей атаки 17 та в ніч на 18 листопада став автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Ця переправа використовувалася російськими військами для постачання на фронт боєприпасів, пального та техніки.

"Після Керченського мосту окупантам доводиться звикати, що мости в них тепер ламаються частіше, ніж їх встигають ремонтувати", - зазначили військові.

Крім того, тієї ж ночі українські військові уразили ремонтну базу підрозділу противника поблизу Хомутовки в Курській області. На цьому об'єкті відновлювали пошкоджену російську техніку, щоб згодом повернути її до бойових дій.

ЗСУ уразили три літаки РФ

Генеральний штаб також повідомив про результати удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області. Атаку здійснили 10 листопада, а тепер підтверджено пошкодження трьох військово-транспортних літаків.

Один із них - Іл-76 - дістав дуже значні пошкодження. Усі три літаки тимчасово виведені з ладу.

Військово-транспортна авіація потрібна російській армії для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів. Тому пошкодження літаків обмежує можливості противника використовувати їх для цих завдань.

Удари України по Кримському мосту

Нагадаємо, Україна системно атакує об'єкти, які Росія використовує для військової логістики. Однією з ключових цілей став Кримський міст - переправа, якою окупанти перекидали на півострів і далі на південь України пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад.

Остання операція проти мосту тривала два дні поспіль. У ніч на 16 листопада українські дрони пошкодили дорожнє покриття щонайменше у двох місцях, а 227-метрову арку автомобільної частини помітно деформувало.