ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ: подробности

Суббота 30 августа 2025 08:46
UA EN RU
Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ: подробности Фото: Силы обороны поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины сегодня ночью, 30 августа, поразили сразу два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край РФ)", - отметили в Генштабе.

Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

На предприятии зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.

Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди также опубликовал видео поражения Краснодарского НПЗ.

Удары по НПЗ в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Вторжение России в Украину
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим