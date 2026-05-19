Война в Украине

Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар

14:32 19.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о масштабе ущерба?
aimg Елена Чупровская
Фото: Завод, который поставляет горючее для армии Путина, оказался под ударом дронов (росСМИ)

Украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и нефтеперекачивающую станцию. На обоих объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также: Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб

Удар по "Лукойлу" в Нижегородской области

18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

На предприятии зафиксировали пожар. Масштаб ущерба еще уточняется.

Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.

"Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

НПС "Ярославль-3" также под ударом

На следующий день, 19 мая, Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" вблизи поселка Семибратово в Ярославской области.

Степень ущерба также уточняется.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны будут продолжать планомерные удары по военно-экономическому потенциалу России - вплоть до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Обновлено в 15:05

В Силах специальных операций сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", расположенная более чем в 800 километрах от границы Украины, является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк". По нему нефть из Сибири и севера РФ идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Убытки уточняются.

Как сообщало РБК-Украина, ранее дроны уже атаковали один из крупнейших НПЗ Ярославской области - завод "Славнефть-ЯНОС", где также вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что удары по России меняют взгляд партнеров Украины на войну.

