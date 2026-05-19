Сили оборони уразили два важливих нафтових об'єкти РФ, спалахнула пожежа

Удар по "Лукойл" у Нижньогородській області

18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.

На підприємстві зафіксували пожежу. Масштаб збитків ще уточнюється.

Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.

"Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

НПС "Ярославль-3" також під ударом

Наступного дня, 19 травня, Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" поблизу селища Семибратово у Ярославській області.

Ступінь збитків також уточнюється.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть планомірні удари по воєнно-економічному потенціалу Росії - аж до повного припинення збройної агресії проти України.

Оновлено о 15:05

У Силах спеціальних операцій повідомили, що нафтоперекачувальна станція “Ярославль-3”, розташована за понад 800 кілометрів від кордону України, є вузловою станцією трубопровода “Сургут-Полоцьк”. Ним нафта з Сибіру та півночі РФ йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Збитки уточнюються.