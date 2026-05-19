Сили оборони уразили два важливих нафтових об'єкти РФ, спалахнула пожежа

Українські військові атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та нафтоперекачувальну станцію. На обох об'єктах спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.
На підприємстві зафіксували пожежу. Масштаб збитків ще уточнюється.
Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.
"Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Наступного дня, 19 травня, Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" поблизу селища Семибратово у Ярославській області.
Ступінь збитків також уточнюється.
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть планомірні удари по воєнно-економічному потенціалу Росії - аж до повного припинення збройної агресії проти України.
Оновлено о 15:05
У Силах спеціальних операцій повідомили, що нафтоперекачувальна станція “Ярославль-3”, розташована за понад 800 кілометрів від кордону України, є вузловою станцією трубопровода “Сургут-Полоцьк”. Ним нафта з Сибіру та півночі РФ йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.
Збитки уточнюються.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше дрони вже атакували один із найбільших НПЗ Ярославської області - завод "Славнефть-ЯНОС", де також спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що удари по Росії змінюють погляд партнерів України на війну.