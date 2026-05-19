ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар

14:32 19.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о масштабе ущерба?
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар Фото: Завод, который поставляет горючее для армии Путина, оказался под ударом дронов (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и нефтеперекачивающую станцию. На обоих объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также: Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов, - Генштаб

Удар по "Лукойлу" в Нижегородской области

18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

На предприятии зафиксировали пожар. Масштаб ущерба еще уточняется.

Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.

"Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

НПС "Ярославль-3" также под ударом

На следующий день, 19 мая, Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" вблизи поселка Семибратово в Ярославской области.

Степень ущерба также уточняется.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны будут продолжать планомерные удары по военно-экономическому потенциалу России - вплоть до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Обновлено в 15:05

В Силах специальных операций сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", расположенная более чем в 800 километрах от границы Украины, является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк". По нему нефть из Сибири и севера РФ идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Убытки уточняются.

Как сообщало РБК-Украина, ранее дроны уже атаковали один из крупнейших НПЗ Ярославской области - завод "Славнефть-ЯНОС", где также вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что удары по России меняют взгляд партнеров Украины на войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Ярославль НПЗ Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе