Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар

Украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и нефтеперекачивающую станцию. На обоих объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

Удар по "Лукойлу" в Нижегородской области

18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

На предприятии зафиксировали пожар. Масштаб ущерба еще уточняется.

Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.

"Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

НПС "Ярославль-3" также под ударом

На следующий день, 19 мая, Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" вблизи поселка Семибратово в Ярославской области.

Степень ущерба также уточняется.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны будут продолжать планомерные удары по военно-экономическому потенциалу России - вплоть до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

В Силах специальных операций сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", расположенная более чем в 800 километрах от границы Украины, является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк". По нему нефть из Сибири и севера РФ идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Убытки уточняются.