Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар
Украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и нефтеперекачивающую станцию. На обоих объектах вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Удар по "Лукойлу" в Нижегородской области
18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
На предприятии зафиксировали пожар. Масштаб ущерба еще уточняется.
Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.
"Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
НПС "Ярославль-3" также под ударом
На следующий день, 19 мая, Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" вблизи поселка Семибратово в Ярославской области.
Степень ущерба также уточняется.
В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны будут продолжать планомерные удары по военно-экономическому потенциалу России - вплоть до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.
Обновлено в 15:05
В Силах специальных операций сообщили, что нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", расположенная более чем в 800 километрах от границы Украины, является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк". По нему нефть из Сибири и севера РФ идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.
Убытки уточняются.
Как сообщало РБК-Украина, ранее дроны уже атаковали один из крупнейших НПЗ Ярославской области - завод "Славнефть-ЯНОС", где также вспыхнул пожар на промышленном объекте.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что удары по России меняют взгляд партнеров Украины на войну.