Силы обороны опровергли данные DeepState о захвате РФ территорий в двух областях

Информация DeepState о захвате россиянами территорий в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны Юга Украины.

"Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян", - говорится в сообщении.

Защитники рассказали, что сейчас одна из бригад ВСУ удерживает оборону в районе н.п. Павловка, где продолжаются ожесточенные бои. Стычки с врагом происходят и в районе н.п. Плавни, там удерживается серая зона.

Враг пытается проникнуть во фланг ВСУ в районе н.п. Приморское через бывшее Каховское водохранилище, однако силы обороны его уничтожают.

"В районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются", - отмечают Силы обороны Юга.

Кроме того, россияне, пользуясь густыми туманами на Запорожье, пытались обойти оборонительные позиции ВСУ, однако они были уничтожены.

"На этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы. За минувшие сутки на Юге враг потерял более двух сотен личного состава", - рассказали украинские защитники.