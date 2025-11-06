Сили оборони спростували дані DeepState про захоплення РФ територій в двох областях

Інформація DeepState щодо захоплення росіянами територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони Півдня України.

"Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян", - йдеться у дописі.

Захисники розповіли, що наразі одна з бригад ЗСУ утримує оборону в районі н.п. Павлівка, де тривають запеклі бої. Сутички із ворогом відбуваються і в районі н.п. Плавні, там утримується сіра зона.

Ворог намагається проникнути у фланг ЗСУ в районі н.п. Приморське через колишнє Каховське водосховище, проте сили оборони його нищать.

"В районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - зазначають Сили оборони Півдня.

Крім того, росіяни, користуючись густими туманами на Запоріжжі, намагалися обійти оборонні позиції ЗСУ, проте їх було знищено.

"На цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу", - розповіли українські захисники.