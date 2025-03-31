В Харьковской области украинские дроны уничтожили российский танк Т-90М

Украинские бойцы нанесли удар по технике россиян на восточном направлении фронта. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Потери российским оккупантам наносят экипажи полка беспилотных систем "Ахиллес" - эффектно жгут технику противника. Из последних "подстреленных" трофеев - танки и "буханка" РФ.

"Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили танк Т-90М, "буханку" и огневую позицию пулеметчика. Также ударные беспилотники поразили еще один танк", - рассказали в ОСГВ.

Мастерскую работу украинских операторов дронов 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" продемонстрировал на видео.

"Воины полка "Ахиллес" продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине - в районах Купянска и Двуречной", - добавили в группировке войск.

Что известно о танке Т-90М

Т-90М - российский основной боевой танк, модернизация Т-90. Экспортные версии этих модификаций танка известны под наименованиями Т-90СМ/МС.

Танк Т-90М имеет классическую компоновку как и у Т-90, с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения - посередине и моторно-трансмиссионного отделения - в кормовой части. Экипаж Т-90 состоит из трех человек - механика-водителя, размещающегося в отделении управления и наводчика с командиром, находящихся в башне слева и справа от орудия, соответственно

В танке установлен новый автомат заряжания и модернизированная гладкоствольная танковая пушка 2А46М-5 длиной 48 калибров, дополнительное вооружение состоит из 12,7мм пулемета Корд и 7,62мм ПКТ. Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения.